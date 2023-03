Frühlingshafte Temperaturen haben viele Menschen in Berlin und Brandenburg am Wochenende ins Freie gelockt. Das Schloss Charlottenburg in Berlin war trotz einiger Regenschauer gut besucht. Vor vielen Eisdielen der Stadt bildeten sich Schlangen. Auch die Eismanufakturen in Potsdam hatten gut zu tun, darunter die „Eismatrosen“ an der Langen Brücke. Zahlreiche Radfahrer waren an der Havel unterwegs.

Wetter Ausflüger am Frühlingswochenende in Berlin und Brandenburg

Der Park Sanssouci zog einmal mehr viele Besucher an. Familien mit Kindern genossen die Sonnenstrahlen. Manche Ausflügler saßen in Biergärten schon mal Probe, wie etwa in der Meierei in Potsdam. Viele Außenbereiche von Gaststätten und Restaurants öffnen erst zum Ende des Monats.

Im Spreewald läuft der Tourismus langsam wieder an. Am Wochenende seien zahlreiche Kahnfahrten gebucht worden, wie das Bootshaus Leineweber in Burg berichtete. Auch die ersten Paddelboote waren auf den berühmten Kanälen unterwegs. Noch würden Glühwein und Decken angeboten, sagte eine Mitarbeiterin. Den meisten Gästen sei es für längere Aufenthalte im Freien doch noch etwas zu kalt.

Der Sonntag zeigte sich nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) wechselhaft mit starker Bewölkung, ab und an schien die Sonne, es regnete aber auch mit einzelnen kurzen Gewittern. Die Temperaturen kletterten auf Werte zwischen 14 und 17 Grad. In der Nacht zu Montag ziehen die Niederschläge Richtung Polen ab, es bleibt aber stark bewölkt bis bedeckt. Die Tiefstwerte liegen um die sechs Grad. Zu Wochenbeginn wird es unfreundlicher und auch kühler. Am Montag ist es stark bewölkt, vorübergehend kann es leicht regnen. Die Höchstwerte liegen zwischen 11 Grad im Norden und 13 Grad im Süden Brandenburgs, in Berlin um 12 Grad.