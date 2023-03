Zwei Männer in Spandau mit Stichen verletzt

Ein Mann hat in Spandau zwei Männer mit Stichen schwer verletzt und ist anschließend geflüchtet. Der mutmaßliche Täter soll auf die beiden 34- und 22-jährigen am Samstagabend vor einer Wohnung in der Zweibrücker Straße eingestochen haben, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der 32-jährige Verdächtige habe dort zuvor auch eine 18-jährige Frau beleidigt, die die Männer kannte. Die „B.Z.“ (Online) berichtete zuerst.