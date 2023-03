Berlin Ein Verletzter durch Messerstich in Lichtenberg

Bei einer Auseinandersetzung in Berlin-Lichtenberg ist eine Person mit einem Messer verletzt worden. Aus bislang ungeklärter Ursache war es am Samstagabend im Ortsteil Alt-Hohenschönhausen im Bereich eines Supermarktes zu einem Streit zwischen zwei Gruppen gekommen, wie ein Sprecher des Berliner Lagezentrums sagte. Demnach wurde mindestens eine Person in ein Krankenhaus gebracht. Dabei handelte es sich um das durch einen Messerstich verletzte Opfer.