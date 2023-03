S25 Berlin Lauf: Strecke, Anmeldung, Sperrungen - alle Infos

Berlin. Der S25 Lauf in Berlin findet 2023 am 14. Mai statt und bietet mit seinen verschiedenen Distanzen für jeden Läufer-Typ die passende sportliche Herausforderung: 10 Kilometer, Halbmarathon, 25 Kilometer und erstmals auch ein Lauf über 5 Kilometer gehören zu dem Citylauf dazu. Start und Ziel des traditionsreichen Rennens ist das Berliner Olympiastadion. Vorher führt die Strecke - je nach gewählter Distanz - durch die Berliner Innenstadt vorbei an zahlreichen Sehenswürdigkeiten. Rund um das Olympiastadion findet ein kostenloses Lauf-Festival statt mit Bühnenprogramm, Kinderspiel- und Bewegungsparcours, Food Trucks und einer Chill-out-Area. Bereits am 2. April findet der Halbmarathon 2023 in Berlin statt.

Veranstaltung S25 Berlin Termin 14. Mai 2023 Ort Olympiastadion Berlin Distanzen 10km, Halbmarathon, 25 km

5 x 5km Staffel

5km (Einzel- und Teamwertung)

2km-Kinderlauf Start 10 Uhr

5km: 9.30 Uhr Teilnehmer (2022) 7000 Weitere Infos berlin-laeuft.de/s25berlin

S25 in Berlin: Strecke - 25km-Lauf, Halbmarathon, 10km-Lauf, 5km-Lauf

Foto: BM Infografik

Der 25-Kilometer-Lauf startet vor dem Olympiastadion, führt dann zunächst zum Theodor-Heuss-Platz, geht weiter über die Bismarckstraße bis zum Ernst-Reuter-Platz und über die Straße des 17. Juni und die Siegessäule durch das Brandenburger Tor. Über Glinka- und Französische Straße verläuft die Strecke vorbei am Gendarmenmarkt, weiter geht's anschließend über Markgrafenstraße und Leipziger Straße bis zum Potsdamer Platz. Über die Ben-Gurion-Straße verläuft die Strecke dann an der Südseite des Tiergartens entlang. Über den Wittenbergplatz und den Kurfürstendamm erreicht der Lauf den Olivaer Platz, wo es über Leibnizstraße, Kantstraße und Masurenallee zum Endspurt über Reichsstraße und Olympische Straße und zum Zieleinlauf hinein ins Olympiastadion geht.

Der Halbmarathon gleicht der 25-Kilometer-Strecke, biegt aber bereits hinter der Siegessäule in den Tiergarten ab. Auf Höhe der Philharmonie geht es dann wieder westwärts Richtung Olympiastadion.

Die Strecke des 10-Kilometer-Laufs startet vor dem Olympiastadion, verläuft über Olympische Straße und Reichsstraße bis zum Theodor-Heuss-Platz und geht dann weiter über Bismarckstraße bis zum Sophie-Charlotte-Platz. Über Windscheid- und Kantstraße sowie Masurenallee geht es zurück über den Theodor-Heuss-Platz zum Olympiastadion.

Die Strecke des 5-Kilometer-Laufs verbleibt vollständig auf dem Olympiagelände. Sie startet vor dem Olympiastadion, verläuft dann über den Olympiapark und über das Maifeld, bevor es zum Zieleinlauf ins Olympiastadion geht.

S25 in Berlin: Anmeldung, Preise, Startgebühr

Teilnehmer des S25-Laufs beim Start am Berliner Olympiastadion.

Foto: Reto Klar / FUNKE Foto Services

Für die unterschiedlichen Distanzen beim S25 Berlin werden verschiedene Startgebühren fällig. Die hier aufgelisteten Preise sind laut Veranstalter gültig bis 30. April. Für Nachmeldungen wird ein Aufpreis berechnet. Der Veranstalter weist darauf hin, dass die Teilnahmegebühr nicht erstattet wird.

Distanz Startgebühr 5km (Einzel) 30 Euro 5km (5er-Team) 130 Euro 10 km 38 Euro Halbmarathon 54 Euro 25km 60 Euro 5x5km-Staffel 110 Euro 2km-Kinderlauf

(Jahrgänge 2018 bis 2010) 8 Euro

Start beim S25 Berlin: Alle Zeiten im Überblick

ab 8 Uhr: Zugang auf das Veranstaltungsgelände

9.20 Uhr: Warm-up im Startkanal

9.30 Uhr: Start 5 km auf dem Olympischen Platz

9.40 Uhr: Zugang zu den Startblöcken

10 Uhr: gemeinsamer Start für 25km, Halbmarathon, 10km und 5×5km-Staffel

10.15 Uhr: Start Kinderlauf

ca. 15 Uhr: Veranstaltungsende







Startunterlagen für den S25 Berlin

Wer sich für die Teilnahme am S25 Berlin registriert, erhält per Mail zunächst eine Meldebestätigung mit der eigenen Startnummer. Bei Vorlage dieser Startnummer können die Startunterlagen am Freitag, 12. Mai, von 14 bis 20 Uhr und am Samstag, 13. Mai, von 10 bis 18 Uhr an folgendem Ort abgeholt werden:

Vor SportScheck in der Mall of Berlin (Erdgeschoss)

Leipziger Platz 12

10117 Berlin

Sperrungen beim S25 Lauf in Berlin

Am 14. Mai kommt es entlang der Strecke zu umfangreichen Sperrungen, Halteverboten und Einschränkungen im Straßenverkehr. Straßensperren gibt es in der Zeit zwischen 9 und 14 Uhr. Autofahrer sollten an diesem Tag die Innenstadt meiden.

( bee )