Frühlingsfest Berlin 2023: Alle Infos zum Rummel

Berlin. Das Frühlingsfest Berlin 2023 findet vom 24. März bis zum 1. Mai auf dem Zentralen Festplatz am Kurt-Schumacher-Damm in Berlin-Wedding statt. Der Rummel geht in diesem Jahr in seine 51. Auflage und will mit über 80 Attraktionen begeistern. Zu den Highlights des Volksfestes gehören Deutschlands größte mobile Geisterbahn ("Daemonium"), die Überschlagsschaukel "Rock & Roll", die Achterbahn "Wilde Maus" und ein Riesenrad. Der Eintritt ist frei. Am 25. März und am 29. April ist jeweils gegen 22 Uhr ein Feuerwerk geplant.

Frühlingsfest Berlin 2023 - die Infos auf einen Blick

Veranstaltung 51. Berliner Frühlingsfest Ort Zentraler Festplatz

Kurt-Schumacher-Damm 207

13405 Berlin Termin 24. März bis 1. Mai 2023 Öffnungszeiten Mittwoch/Donnerstag: 14 bis 22 Uhr

Freitag/Samstag: 14 bis 23 Uhr

Sonntag: 13 bis 22 Uhr

Montag/Dienstag: geschlossen Sonderöffnungszeiten Ostersonntag: 13 bis 22 Uhr

Ostermontag: 13 bis 22 Uhr

1. Mai: 13 bis 22 Uhr Eintritt frei

Frühlingsfest Berlin 2023: Attraktionen für Erwachsene, Familien und Kinder

Ein Fahrgeschäft auf dem Frühlingsfest in Berlin.

Foto: BM

Rummel-Fans erleben auf dem Frühlingsfest in Berlin die Actiopn-gelandenen Fahrgeschäfte "Playball" und "Big Spin". In luftige Höhen geht es mit dem Karussell "Aviator". Im U-3000 können Besucher eine Virtual-Reality-Unterwasserwelt erleben. Bei der 35 Meter langen "Gaudi-Rutsch’n" ist schneller Spaß garantiert, die Wildwasserbahn "Pirateninsel" bietet eine spritzige Fahrt für die ganze Familie, versprechen die Veranstalter auf ihrer Website.

Kleine Gäste begeistert die Achterbahn "Speedy". Natürlich auch dabei: Break Dance, Magic, XXL-Krake und ein Auto-Scooter. In der Überschlagsschaukel "Hyper X" kann jeder das Frühlingsfest überkopf betrachten. Im "Melodiestar" erleben Gäste bei wilden Lichteffekten und rasanter Geschwindigkeit berauschende Momente. Für die ganz jungen Besucherinnen und Besucher "Dumbos fantastischen Flug", die "Kiddy Cars", ein "Märchenrad" und ein Kinderkarusell.

Auf dem Frühlingsfest auf dem Zentralen Festplatz gibt es natürlich eine ganze Reihe gastronomischer Angebote, darunter Grill-Spezialitäten, Champignonpfannen, Burger oder Pommes. Auch Kirmes-typische Leckereien wie Schoko-Früchte, Softeis, Waffeln oder Slushies werden angeboten.

Zentraler Festplatz: So kommt man zum Frühlingsfest in Berlin

Der Zentrale Festplatz ist mit den BVG-Buslinien X21, M21 und N21 ab U-Bahnhof Jakob-Kaiser-Platz (U6) zu erreichen. Der Haltestellen-Name lautet "Am Festplatz". Vom U-Bahnhof Kurt-Schumacher-Platz (U7) ist das Frühlingsfest mit den Bussen X21, M21, N21 und 128 zu erreichen, Fahrgäste müssen an der Haltestelle Aristide-Briand-Brücke aussteigen.

Mit dem Auto erreicht man den Zentralen Festplatz über die Autobahn A111, von Süden kommend über die Abfahrt "Am Festplatz", von Norden über die Abfahrt Saatwinkler Damm/Flughafen Tegel.

( bee )