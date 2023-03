Hertha BSC sehnt zweiten Auswärtssieg herbei

Hertha BSC will mit dem zweiten Auswärtssieg in dieser Spielzeit die Distanz zu den Abstiegsplätzen in der Fußball-Bundesliga vergrößern. Die mit 21 Punkten auf Tabellenplatz 15 stehenden Berliner müssen am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim Tabellenletzten TSG 1899 Hoffenheim antreten, der lediglich zwei Punkte weniger als die Mannschaft von Trainer Sandro Schwarz aufweist, allerdings seit acht Spielen keinen Punkt mehr geholt hat.