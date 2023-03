Polizei fasst nach öffentlicher Fahndung Tatverdächtigen

Nach einer öffentlichen Fahndung hat die Polizei den Verdächtigen für einen schweren Raub in einer S-Bahn ausfindig gemacht. Wie die Polizei mitteilte, wurde der 32-Jährige am Freitagvormittag festgenommen.

Berlin (dpa/bb). Nach einer öffentlichen Fahndung hat die Polizei den Verdächtigen für einen schweren Raub in einer S-Bahn ausfindig gemacht. Wie die Polizei mitteilte, wurde der 32-Jährige am Freitagvormittag festgenommen.

Er soll in der Nacht zum 21. Februar im S-Bahnhof Friedrichsfelde Ost in Marzahn einem 40-Jährigen in einer einfahrenden Bahn das Mobiltelefon aus der Hand gerissen und ihn mehrfach mit einem Messer am Oberkörper verletzt haben. Dann flüchtete er. Der 40-Jährige kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. Ab Anfang März hatte die Polizei öffentlich nach dem Verdächtigen gefahndet.

