Schifffahrt Güterverkehr auf Wasser geht in Brandenburg deutlich zurück

Der Güterverkehr auf den Binnenwasserstraßen in Brandenburg ist deutlich zurückgegangen. Wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg in Potsdam am Freitag mitteilte, wurden 2022 fast 1,8 Millionen Tonnen Güter auf dem Wasser durchs Land befördert. Das waren rund 327.000 Tonnen oder 15,6 Prozent weniger als im Jahr davor.