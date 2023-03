Bei der Berliner S-Bahn kam es am Freitag zu Störungen: Auf vielen Linien gab es Verspätungen und Ausfälle.

Bahn-Ärger am Freitag

Bahn-Ärger am Freitag S-Bahn Berlin: Verspätungen und Ausfälle wegen Stromausfall

Berlin. Fahrgäste der S-Bahn Berlin mussten am Freitagvormittag mehr Zeit einplanen. Wegen eines Stromausfalls im Bereich Charlottenburg kam es auf den Linien S3, S5, S7, S75 und S9 zu Ausfällen und Verspätungen. Nach rund einer Stunde war die Störung behoben.

"Der Strom ist wieder da und die Züge fahren wieder durchgehend. Noch kann es zu Folgeverspätungen und einzelnen Ausfällen kommen", teilte das Verkehrsunternehmen mit. Die S75 verkehrt zwischen Wartenberg und Lichtenberg im 20-Minutentakt.

In gut zwei Wochen, ab 1. April 2023, müssen sich die Fahrgäste auf höhere Ticketpreise einstellen. Das betrifft sämtliche Ticketangebote bei S-Bahn, Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) und Deutscher Bahn, vom Einzelfahrschein über die beliebte Vier-Fahrten-Karte hin zu Tagestickets. Ausgenommen sind zunächst Abonnenten des in Berlin gültigen 29-Euro-Tickets, das mindestens noch bis Ende April gilt, also solange, bis das bundesweit gültige Deutschlandticket für 49 Euro kommt. Als Grund für die Preiserhöhungen benannte der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) insbesondere die stark gestiegenen Kraftstoff- und Energiekosten der Verkehrsunternehmen.

Ticket Alter Preis Neuer Preis Einzelfahrausweis AB 3,00 Euro 3,20 Euro Kurzstrecke 2,00 Euro 2,20 Euro Vier-Fahrten-Ticket 9,40 Euro 10,00 Euro Einzelfahrausweis ABC 3,80 Euro 4,00 Euro 24-Stunden-Ticket AB 8,80 Euro 9,50 Euro Monatsticket AB 63,42 Euro 66,90 Euro Fahrradmitnahme AB 2,10 Euro 2,20 Euro

Ebenso steigen die Preise für Monatskarten und Abonnements – wobei fraglich ist, inwieweit diese tatsächlich noch gekauft werden, wenn es das deutlich günstigere 49-Euro-Ticket als Alternative gibt. Für das Monatskarten-Abo im Bereich Berlin AB würden beispielsweise mit monatlicher Abbuchung ab 1. Mai, also nach Ende der 29-Euro-Abo-Aktion, 66,90 Euro statt 63,42 Euro im Monat fällig.

Auch das Mitnehmen von Fahrrädern wird teurer. Ein Einzelfahrausweis für Fahrradmitnahmen innerhalb von Berlin kostet ab April 2,20 Euro, zehn Cent mehr als bislang. Für Monatskarten im Tarifbereich AB zahlen Fahrgäste statt 11,50 Euro künftig zwölf Euro.

