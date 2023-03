Brandenburger Grüne wollen subventioniertes 29-Euro-Ticket

Ein Fahrkartenautomat der Deutschen Bahn steht an einem Bahnhof.

Die Brandenburger Grünen halten das 49-Euro-Ticket für zu teuer und fordern weitere Subventionen des Landes. „Wir Brandenburger Bündnisgrüne wollen, dass das Land Brandenburg das Deutschlandticket subventioniert, so dass es nur noch 29 Euro kostet“, teilte die Landesvorsitzende Alexandra Pichl am Donnerstag mit. Dies solle zwar zunächst für Studierende, Azubis, Schülerinnen und Schüler, Rentnerinnen und Rentner sowie Empfänger von Sozialtransfers gelten, perspektivisch aber für alle in Brandenburg.