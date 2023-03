Fünf Wölfe in Berliner Zoo eingezogen

Wölfe mitten in Berlin: Fünf Wölfe sind diesen Monat in den Berliner Zoo gezogen. Die Tiere sind bereits am 12. März aus Riga in Lettland nach Berlin gekommen, wie der Zoo am Donnerstag mitteilte. Zurzeit seien sie noch in der Eingewöhnungsphase und erkundeten ihr Revier. Mit Beginn der Osterferien Anfang April sollen sie für Besucher und Besucherinnen zu sehen sein.