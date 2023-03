Pk vor Hoffenheim-Spiel: Hertha-Trainer Schwarz fehlt

Hertha-Trainer Sandro Schwarz kann krankheitsbedingt nicht an der Pressekonferenz vor dem wichtigen Abstiegs-Duell der Berliner bei der TSG Hoffenheim teilnehmen. Der 44-Jährige werde am Donnerstag von seinem Co-Trainer Volkan Bulut vertreten, teilten die Berliner mit. Ob Schwarz am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei der Partie gegen Hoffenheim auf der Bank sitzen kann, blieb zunächst unklar.