Oberhavel Feuer in Silo in Henningsdorf: 100.000 Euro Schaden

Henningsdorf/Linde (dpa/bb). Ein Feuer in einem Silo in Henningsdorf im Landkreis Oberhavel hat einen Sachschaden von rund 100.000 Euro verursacht. In dem Silo waren Holzspäne gelagert, wie ein Sprecher der Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte. Es werde vermutet, dass am späten Mittwochabend womöglich Nägel in einen Häcksler geraten seien und der Funkenschlag das Feuer entfacht habe, hieß es. Zur genauen Brandursache wird noch ermittelt.

Zudem brannte in Linde im Landkreis Löwenberger Land ein Wohnmobil. Es werde vermutet, dass ein Holzofen in dem Fahrzeug den Brand ausgelöst hat, teilte der Sprecher mit. Bei dem Brand am Mittwochabend entstand demnach ein Schaden von etwa 12.000 Euro.

