Maskottchen der Special Olympics vorgestellt

Berlin. Die Special Olympics World Games 2023 haben ihr Maskottchen vorgestellt. Beim Parlamentarischen Abend am Mittwochabend wurde für das größte Sportevent in Deutschland seit den Olympischen Spielen 1972 in München „Unity“ präsentiert. Der Name des in Herzform dargestellten Maskottchens soll zum Motto für die Spiele der mehrfach und geistig Behinderten werden, die vom 17. bis zum 25. Juni in Berlin ausgetragen werden: gemeinsam Sport treiben und keinen Menschen auszuschließen.

„Das Maskottchen bedeutet für mich alles, wofür wir stehen: Inklusion, Liebe, Zusammensein. Wir sind eine Community, egal, wo wir herkommen. Zusammen unschlagbar, all das ist „Unity““, sagte Nyasha Derera, einer der Workshop-Teilnehmer und Special-Olympics Botschafter aus Simbabwe.

Die Farbgebung des Maskottchens ergibt sich aus den Farben der Special Olympics World Games Berlin 2023. Zu den Weltspielen, die an zentralen Orten in Berlin ausgetragen werden, kommen rund 7000 Athleten in die deutsche Hauptstadt.