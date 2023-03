Nur ein Sieg zählt: Union Berlin diesmal mit Fans in Belgien

Union gegen Union. Und das zum vierten Mal. Wenn der 1. FC Union Berlin am Donnerstag (21.00 Uhr/RTL) beim belgischen Namensvetter aus Saint-Gilloise antritt, sind die Vorzeichen klar. Nur mit einem Sieg erreichen die Eisernen das Viertelfinale in der Europa League. Das Hinspiel in der vergangenen Woche endete im Stadion an der Alten Försterei nach turbulentem Spielverlauf 3:3, dreimal holte der Fußball-Bundesligist dabei einen Rückstand auf.