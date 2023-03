Klimaangepasste Bäume ziehen von Berlin in Park Branitz um

Die Bäume im historischen Branitzer Park in Cottbus bekommen Zuwachs. 21 klimaangepasste Bäume werden aus Berlin in den Park umgepflanzt. Darunter seien in Deutschland eher unbekannte Arten und Sorten von Ahorn, Hainbuche und Eiche, wie die Stiftung Fürst-Pückler-Museum Park und Schloss Branitz am Mittwoch mitteilte. Die Bäume stammen demnach aus einem Forschungsprojekt der Humboldt-Universität zu Berlin. Beispielsweise sei die Zweifarbige Eiche aus Nordamerika oder die Japanische Hainbuche darunter, berichtete der Projektleiter der Branitzer Baumuniversität, Christoph Haase.