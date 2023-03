Bau Stabilisierungsarbeiten für U2-Tunnel am Alex ab Freitag

Am Freitagabend sollen die Arbeiten zur Stabilisierung des beschädigten U-Bahn-Tunnels der Linie U2 am Alexanderplatz beginnen. Der U2-Betrieb wird auf dem Abschnitt zwischen Senefelderplatz und Klosterstraße deshalb über das Wochenende eingestellt, wie die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) am Mittwoch mitteilten. Dort werde ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Ab Montagmorgen soll der Verkehr der U2 dann wie gehabt anlaufen.