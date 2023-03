Neue Abstellflächen für E-Scooter und E-Fahrräder eröffnet

E-Scooter und Leihfahrräder stehen an der neuen Jelbi-Station am Brandenburger Tor.

Rund um das Brandenburger Tor in Berlin sind am Mittwoch neue Abstellflächen für gemietete E-Scooter und E-Fahrräder eröffnet worden. An 19 neuen Standorten zwischen dem Brandenburger Tor, der Friedrichstraße und dem Potsdamer Platz können die Mietfahrzeuge nun abgeholt und geparkt werden, wie die Senatsverwaltung für Mobilität mitteilte. Insgesamt gebe es in dem Bereich in Mitte nun 26 Stellflächen.