Naturkundemuseum eröffnet Kaltwasseraquarium im Juni

Nach den Jahren der Corona-Pandemie will das Potsdamer Naturkundemuseum wieder voll durchstarten: Im Juni solle der erste Raum des Kaltwasseraquariums wieder geöffnet werden, sagte Museumsdirektor Jobst Pfaender am Mittwoch. Der zweite Raum des Aquariums werde im November folgen. „Dort werden in einem neuen Bereich die Anpassungen an den Lebensraum Unterwasser gezeigt“, kündigte der Direktor an. Das Aquarium war im November 2020 wegen dringender Baumaßnahmen kurzfristig geschlossen worden.