Kultur Festival MaerzMusik in Berlin mit Konzerten und Performances

Das Festival MaerzMusik in Berlin steht vor einer neuen Ausgabe. Von Freitag an bis zum 26. März hat die neue künstlerische Leiterin Kamila Metwaly gemeinsam mit dem Komponisten und Dirigenten Enno Poppe Konzerte und Performances für eines der wichtigsten Festivals für neue Musik im Haus der Berliner Festspiele und an zahlreichen anderen Spielorten der Stadt zusammengestellt. Zudem sind Ausstellungen und ein Diskursprogramm vorgesehen.