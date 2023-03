Schülerzahl in Berlin und Brandenburg steigt

Die Zahl der Schülerinnen und Schüler ist in Berlin und Brandenburg gestiegen. Im derzeitigen Schuljahr 2022/2023 werden 480.200 Schüler in Berlin und 307.600 in Brandenburg an allgemeinbildenden und beruflichen Schulen sowie an Schulen des Gesundheitswesens unterrichtet. Das teilte das Statistische Bundesamt am Mittwoch unter Berufung auf vorläufige Zahlen mit. Das seien in Berlin 2 Prozent mehr als im Schuljahr zuvor, in Brandenburg stieg die Schülerzahl um 1,1 Prozent.