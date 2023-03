Polizei entdeckt 700 Cannabispflanzen auf Grundstück

Bei einer Durchsuchung eines Grundstücks in Doberlug-Kirchhain (Landkreis Elbe-Elster) hat die Polizei mehr als 700 Cannabispflanzen sichergestellt. Die Polizisten fanden am Montag zudem drei Kilogramm Pflanzenteile und Aufzuchtanlagen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Ein 41-Jähriger wurde festgenommen. Der Verdächtige sollte am Dienstag einem Haftrichter vorgeführt werden.