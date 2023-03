Schwangere stürzt ins Gleis - Begleiter kommt ins Gefängnis

Der Sturz einer Schwangeren in ein Gleisbett in Berlin hat zur Festnahme ihres mit Haftbefehl gesuchten Begleiters geführt. Die 38-jährige Frau sei wegen eines plötzlichen Schwindelanfalls vom Bahnsteig des S-Bahnhofs Warschauer Straße ins Gleisbett gestürzt, teilte die Bundespolizei am Dienstag mit. Nach derzeitigen Erkenntnissen sei die Frau am Montagnachmittag ohne Fremdeinwirkung gefallen.