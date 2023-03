Millionen-Betrug bei Corona-Hilfen: Drei Männer vor Gericht

Die Justitia ist an einer Scheibe am Eingang zum Oberlandesgericht zu sehen.

Mit gefälschten Anträgen auf Schnellkredite aus dem Corona-Hilfsprogramm soll eine Bande mutmaßlich rund zwölf Millionen Euro erschlichen haben. Gegen drei Männer, die an dem Schwindel in der Zeit von Februar 2021 bis April 2022 mutmaßlich beteiligt gewesen sind, hat am Dienstag der Prozess vor dem Berliner Landgericht begonnen. Die Anklage gegen die 37, 40 und 55 Jahre alten Männer lautet auf Subventionsbetrug in elf Fällen, Urkundenfälschung und Geldwäsche. Die Angeklagten schwiegen zunächst zu den Vorwürfen.