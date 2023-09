Lollapalooza 2023 in Berlin: Das ist die Running Order für heute

Das Lollapalooza Berlin 2023 findet auch dieses Jahr im und am Olympiastadion statt. Alle Infos zu Running Order und Lineup.

Festival Lollapalooza 2023 in Berlin: Die Running Order für heute

Das Lollapalooza-Festival 2023 in Berlin begeistert auch dieses Jahr mit namhaften internationalen Stars

Am Sonntag, den zweiten Festival-Tag, treten u.a. Imagine Dragons, Macklemore und Jason Derulo auf

Die wichtigsten Infos zu Running Order, Lineup, Timetable, Tickets und Termin finden Sie hier

Berlin. Das Lollapalooza zählt auch 2023 zu den größten und wichtigsten Musik-Festivals in Berlin. Tausende Besucherinnen und Besucher strömten bereits am Samstag, den ersten Festival-Tag, ins Olympiastadion und in den Olympiapark Berlin. Hier erfahren Sie alles über Tickets und die Running Order, und Sie erhalten alle weiteren wichtigen Infos zum Festival.

Veranstaltung Lollapalooza 2023 Berlin Termin 9. und 10. September Ort Olympiastadion und Olympiapark Berlin

Headliner Imagine Dragons

Mumford & Sons

David Guetta

Macklemore

Jason Derulo

Lollapalooza Berlin 2023: Running Order, Timetable und Lineup am Sonntag, 10. September

Sänger Dan Reynolds von der Band Imagine Dragons (Archivbild).

Foto: Sebastian Gollnow / dpa

Zeit Act Bühne 20.15 bis 21.45 Uhr Imagine Dragons Main Stage North 19.30 bis 20 Uhr Baby B3ns Weingarten Stage 19 bis 20.10 Uhr Macklemore Main Stage South 19 bis 20 Uhr Leoniden Alternative Stage 18 bis 18.55 Uhr SDP Main Stage North 18 bis 19.30 Uhr Lost Frequencies Perry's Stage 17.30 bis 18.30 Uhr Lovejoy Alternative Stage 17 bis 17.45 Uhr Sukini Kidzapalooza 17 bis 17.55 Uhr Jason Derulo Main Stage South 16.45 bis 17.45 Uhr KSHMR Perry's Stage 16.15 bis 17 Uhr AJR Alternative Stage 16.10 bis 17 Uhr Parka & Schlönzke Weingarten Stage 16 bis 16.55 Uhr Bilderbuch Main Stage North

Die Timetable und Running Order für die Konzerte u.a. von Chase Atlantic, Ayliva, Mother Mother, Lauren Spencer Smith, Danny Avila, Only the Poets, Lovejoy und Öwnboss sind in der Lollapalooza-App zu finden (Lollapalooza Berlin iOS App, Lollapalooza Berlin Android).

Lollapalooza Berlin 2023: Running Order, Timetable und Lineup am Samstag, 9. September

Foto: picture alliance / dpa | Hubert Boesl

Zeit Act Bühne 21.15 bis 22.45 Uhr David Guetta Main Stage North 21.15 bis 22.15 Uhr Aurora Alternative Stage 21 bis 22.30 Uhr Alligatoah Perry's Stage 19.45 bis 21.10 Uhr Mumford & Sons Main Stage North 19.30 bis 20.30 Uhr Alexander Marcus Perry's Stage 19.15 bis 19.45 Uhr Wa22ermann Weingarten Stage 18.45 bis 19.40 Uhr The Blaze Main Stage North 18.15 bis 19.15 Uhr High Vis Alternative Stage 18.15 bis 18.45 Uhr Denise Chaila Weingarten Stage 18 bis 19 Uhr W&W Perry's Stage 17.45 bis 18.40 Uhr Ava Max Main Stage North 17.30 bis 18.15 Uhr Bummelkasten Kidzapalooza 17.15 bis 17.45 Uhr Julie Pavon Weingarten Stage 16.45 bis 17.40 Uhr Zara Larsson Main Stage South 16.45 bis 17.45 Uhr Vini Vici Perry's Stage 16.45 bis 17.45 Uhr Moncrieff Alternative Stage

Foto: picture alliance / FLORIAN WIESER / APA

Die Timetable und Running Order für die Konzerte der Künstler Domiziana, Ski Aggu, Luvre47, Graf Fidi, Denise Chaila, Meet Me@The Altar, Liz, Jesse Jo Stark, Josi, Futurebae, Alina Pash, Meute und Teven sind in der Lollapalooza-App zu finden (Lollapalooza Berlin iOS App, Lollapalooza Berlin Android).

Lollapalooza: Internationale Stars, Kirmes und Festival-Spaß für Kinder

Billie Eilish beim Lollapalooza Festival 2019

In den vergangenen Jahren waren Künstlerinnen und Künstler wie Billie Eilish, The Weeknd, Martin Garrix oder Dua Lipa aufgetreten. Markenzeichen des Festvials sind neben den Auftritten von meist jungen Pop-Musikern die Kirmes-artige Aufmachung des Festivalgeländes mit skurrilen Schaustellern und Performance-Künstlern.

Ungewöhnlich außerdem: Das Festival richtet sich auch an Eltern mit ihren Babys und Kleinkindern. Sie erleben auf dem vom normalen Festival-Treiben abgeschirmten Bereich Kidzapalooza bunten und altersgemäßen Festival-Spaß.

Ausgewählte Konzerte werden im Livestream von MagentaMusik übertragen. Die wichtigsten Infos zum Lollapalooza-Livestream in Berln finden Sie hier.

Lollapalooza Berlin 2023: Tickets – Die Preise in der Übersicht

Ticket-Art Preis 2-Tage Ticket

regulär 199 Euro Samstag/Sonntag-Ticket

regulär 115 Euro 5-Friends Ticket

(Mindestabnahme

von 5 Tickets) 195 Euro

pro Person Teen Ticket

(gültig im Alter von

12 bis 15 Jahren) 129 Euro Kids Ticket

(gültig im Alter von

3 bis 11 Jahren) 0 Euro Baby Ticket

(gültig im Alter von

0 bis 2 Jahren) 0 Euro VIP Ticket

(inkl. Zugang zum

VIP-Plateau und

weitere Extras) 349 Euro VIP Upgrade

(Upgrade des

2-Tage-Tickets) 190 Euro

Lollapalooza in Berlin – wichtige Hinweise

Besucherinnen und Besucher feiern auf dem Lollapalooza-Festival am Berliner Olympiastadion.

Foto: Britta Pedersen / dpa

Das Festivalgelände ist am Samstag von 10 bis 1 Uhr und am Sonntag von 10 bis 0 Uhr geöffnet.

Das Lollapalooza verfügt über keinen Campingplatz.

Die Mitnahme von Nahrungsmitteln ist nicht erlaubt.

Auf dem Gelände befinden sich kostenlose Trinkwasserstationen.

Crowdsurfing, Stage-diving, Pogen und das Klettern auf die Bühne und Traversen ist untersagt.

Das Rauchen ist im Olympiastadion nicht gestattet. Im Außenbereich um das Stadion herum kann geraucht werden.

Das Mitbringen von Hunden und anderen Tieren ist verboten.

Beim Lollapalooza wird ausschließlich bargeldlos bezahlt.

Lollapalooza in Berlin: Headliner, Veranstaltungsort, Zuschauerzahl – die vergangenen Jahre im Überblick

Das Lollapalooza-Festival fand 2015 auf dem ehemaligen Flughafen Tempelhof statt.

Foto: picture alliance / dpa | Britta Pedersen

Jahr Headliner Veranstaltungsort Zuschauerzahl

(geschätzt) 2015 Muse Flughafen Tempelhof 45.000 2016 Radiohead Treptower Park 70.000 2017 Foo Fighters Rennbahn Hoppegarten 85.000 2018 The Weeknd Olympiastadion 85.000 2019 Kings of Leon Olympiastadion 85.000 2020 Abgesagt wegen Corona - - 2021 Abgesagt wegen Corona - - 2022 Seeed Olympiastadion 85.000