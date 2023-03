Mann mit Messer attackiert und schwer verletzt

Bei einer Auseinandersetzung in Berlin-Steglitz ist ein Mann mit einem Messer schwer verletzt worden. Der 51-Jährige und sein 30-jähriger Mitbewohner gerieten am Montagnachmittag in ihrem Zimmer in der Klingsorstraße in Streit, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der 30-Jährige soll in der Folge mit einem Messer auf den Älteren eingestochen haben - der 51-Jährige soll dem Jüngeren mit einer Bierflasche auf den Kopf geschlagen haben. Der 51-Jährige flüchtete stark blutend auf die Straße. Passanten riefen die Polizei.

Berlin (dpa/bb). Bei einer Auseinandersetzung in Berlin-Steglitz ist ein Mann mit einem Messer schwer verletzt worden. Der 51-Jährige und sein 30-jähriger Mitbewohner gerieten am Montagnachmittag in ihrem Zimmer in der Klingsorstraße in Streit, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der 30-Jährige soll in der Folge mit einem Messer auf den Älteren eingestochen haben - der 51-Jährige soll dem Jüngeren mit einer Bierflasche auf den Kopf geschlagen haben. Der 51-Jährige flüchtete stark blutend auf die Straße. Passanten riefen die Polizei.

Laut Polizei trafen die Einsatzkräfte den Jüngeren in dem Zimmer an - er habe noch ein Messer in der Hand gehalten und sei festgenommen worden. Der 51-Jährige wurde mit diversen Schnittverletzungen am Kopf und an der Hand zur stationären Behandlung in eine Klinik gebracht. Der 30-Jährige wurde am Kopf und an den Händen verletzt und vor Ort ambulant behandelt. Weitere Details zu den Hintergründen waren zunächst nicht bekannt.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.