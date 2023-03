Härtefallfonds für Ost-Rentner: Linke fordert Unterstützung

Die Linke-Fraktion im Brandenburger Landtag hat die Landesregierung aufgefordert, den Härtefallfonds der Bundesregierung für Ostrentner unterstützen. Damit könne die Landesregierung eine Einmalzahlung von 5000 Euro an Menschen ermöglichen, deren Rente unter 830 Euro liege, sagte Fraktionschef Sebastian Walter am Dienstag nach der Fraktionssitzung. Einen entsprechenden Antrag will die Linke-Fraktion in der kommenden Woche in die Plenarsitzung des Landtags einbringen.