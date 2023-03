ASP grassiert: Landeskrisenstab vor Ort in Spree-Neiße

Angesichts der im Süden Brandenburgs grassierenden Afrikanischen Schweinepest (ASP) will sich an diesem Dienstag der Landeskrisenstab vor Ort ein Bild von der Lage machen. Seit Januar breitet sich die Tierseuche im Kreis Spree-Neiße und dem Cottbuser Stadtgebiet aus. Verbraucherschutzstaatssekretärin Antje Töpfer, Landestierarzt Stephan Nickisch und Landrat Harald Altekrüger (CDU) wollen im Seuchengebiet über Bekämpfungsmaßnahmen informieren und eine Fallwildsuche mit Drohnen und Kadaversuchhunden begleiten. Ende Februar war ASP in einem Haustierbestand in Cottbus festgestellt worden. Elf Tiere einer Kleinsthaltung mussten getötet werden.