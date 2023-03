Fußball Bernstein: Investor war in Bobic-Aus involviert

Herthas neuer Investor 777 Partners war schon vor der Verkündung der Zusammenarbeit in wichtige Entscheidungen des Berliner Fußball-Bundesligisten wie die Trennung von Geschäftsführer Fredi Bobic eingebunden. „Natürlich waren sie involviert. Es ist ein Mitnehmen: Wie bewertet ihr diese Maßnahmen?“, sagte Präsident Kay Bernstein bei der Präsentation des Deals am Montag in Berlin.