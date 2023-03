Trauerfeier und Bestattung für menschliche Knochen

Die bei mehreren Grabungen auf dem Campus der Freien Universität (FU) Berlin gefundenen menschlichen Knochen sollen am 23. März auf dem Waldfriedhof in Dahlem bestattet werden. Auf die öffentliche Trauerfeier dazu hat die Hochschule am Sonntag mit Anzeigen in mehreren Berliner Tageszeitungen hingewiesen. „Im Gedenken an Opfer von Verbrechen im Namen der Wissenschaft“, hieß es dort im Namen von FU-Präsident Günter Ziegler, dem Präsidenten der Max-Planck-Gesellschaft, Martin Stratmann, und Christoph Rauhut, Landeskonservator und Direktor des Landesdenkmalamtes Berlin.