Frauen-Bundesliga-Spiel Potsdam - 1. FC Köln abgesagt

Das Heimspiel von Turbine Potsdam am 14. Spieltag der Fußball-Bundesliga der Frauen gegen den 1. FC Köln ist abgesagt worden. Nach der Beurteilung durch die Sportplatzkommission wurde der Platz im Karl-Liebknecht-Stadion als unbespielbar angesehen, wie Turbine und der DFB am Samstag mitteilten. Die Partie sollte am Sonntag um 16.00 Uhr angepfiffen werden.