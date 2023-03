Warum Stefanie Stappenbeck Berlin liebt

Fernsehen Was Stefanie Stappenbeck an Berlin liebenswert findet

Berlin. Dieses Gesicht hat man schon so oft gesehen, dass man denkt, man kenne die Person genau. Schon mit 14 Jahren spielte Stefanie Stappenbeck, geboren 1974 in Potsdam, im DDR-Weihnachtsfilm „Die Weihnachtsgans Auguste“ (1988) eine Hauptrolle. Nach dem Fall der Mauer ging es mit dem „Tatort“, dem „Polizeiruf“ und Heinrich Breloers Dreiteiler „Die Manns“ weiter. Seit Jahren stellt die gebürtige Potsdamerin in ganz unterschiedlichen Rollen ihr Können unter Beweis, allen voran als Kriminal-Kommissarin Linett Wachow in „Ein starkes Team“. Kürzlich war sie in der Folge „Schulzeit“ zu sehen. Ein guter Grund, sich mit der Schauspielerin zu verabreden.

Seit vielen Jahren schon lebt sie im inzwischen gutbürgerlichen Prenzlauer Berg. Nicht weit von hier, in Mitte, wuchs sie auf. „Mittlerweile kann ich mir kaum noch vorstellen, woanders zu leben. Keine Stadt Deutschlands bietet diese Vielfalt, unter anderem an Kultur. Manchmal geht’s etwas ruppig zu, aber die Leute sind ehrlich und ungekünstelt“, schwärmt Stefanie Stappenbeck von ihrer Stadt. „In Potsdam bin ich wirklich nur geboren.“ Gelebt habe sie dort jedoch nie.

Berliner Kriminalfälle: Stefanie Stappenbeck und Florian Martens spielen seit 2016 in „Ein starkes Team“.

Foto: Katrin Knoke / dpa

Mit Berliner Witz und der sprichwörtlichen Schnauze könne sie viel anfangen. So erklärt die Berlinerin übrigens auch den Erfolg von „Ein starkes Team“: „Den lokalen Bezug finde ich wichtig, auch den oft schnoddrigen Ton und den Humor der Hauptfiguren. Das höre ich immer wieder von Leuten: ,Ach toll, ein Krimi aus Berlin’.“ Die Bandbreite an Themen und Drehorten sowie die Bodenständigkeit der Filmakteure spielten ebenso eine Rolle. Nicht zu vergessen sei Hauptdarsteller Florian Martens. Für Stefanie Stappenbeck ist er „die große Identifikationsfigur“ der Serie. „Florian ist nicht nur ein unglaublich guter Schauspieler, sondern auch ein toller Mensch“, lobt die TV-Kommissarin, die im richtigen Leben geschieden und Mutter einer Tochter ist.

Die Drehtage sind für Stefanie Stappenbeck wie Hochleistungssport

Die Gefahr, auf die Rolle der Linett Wachow festgelegt zu werden, sieht sie nicht. „Solche Bedenken habe ich überhaupt nicht, da auch Zeit für andere Filmprojekte bleibt.“ Kürzlich habe sie die dreiteilige NDR-Komödie „Retoure“ über ein Retourencenter der Post in Norddeutschland sowie einen Film mit Jan Josef Liefers gedreht. „Dazu kommt, dass mir ,Ein starkes Team’ wirklich Spaß macht und die Figur der Linett Wachow meiner Meinung nach noch nicht auserzählt ist. Die Drehbuchautoren, feine und kluge Menschen, entwickeln die Rolle stets weiter, übrigens mit mir und Florian zusammen“, schwärmt sie.

Gleichzeitig betont die 48-Jährige, dass Drehtage meist „Hochleistungssport“ seien. Da sei ein gutes Frühstück wichtig. Es bestehe bei ihr aus Möhren-Apfel-Salat mit Ingwer und zwei Spiegeleiern. Dazu gibt’s einen schönen Tee. Brötchen, Marmelade oder dicke Wurstaufstriche kommen dagegen nicht auf den Tisch. „Da nehme ich lieber eine schöne Hühnersuppe mit Ingwer. Das gibt Power.“

Stappenbeck berichtet, dass sie mit elf Jahren Berliner Schülermeisterin im Luftgewehrschießen war. „Das kam, weil wir in unserer Berliner Schule einen Schießkeller hatten. Da machte ich bei diesem Wettstreit mit und gewann nicht nur zu meiner Überraschung. Vielleicht hatte ich ja eine ruhige Hand und ahnte, wo das Ziel ist“, erinnert sich Stefanie Stappenbeck. Als ersten Preis gab’s eine Elektro-Eisenbahn – man rechnete wohl mit einem Jungen als Sieger.

Die „Weihnachtsganz Auguste“ machte sie einem großen Publikum bekannt

Für ihre heutige Rolle als TV-Kripobeamtin hatte die frühe Übung an der Waffe keine Relevanz, sagt sie. „Unsere Film-Waffen sind schon etwas anderes. Für die Serie hatten wir richtiges Schießtraining.“ Bei Szenen mit Waffen sei immer ein Polizist vor Ort: Nicht, weil die Pistolen geladen sind, sondern wegen der korrekten Schusshaltung im Film. Schließlich sollen die Szenen beim Zuschauer authentisch rüberkommen.

Zum Schauspiel kam Stefanie Stappenbeck über ein Casting an ihrer Schule „,Die Weihnachtsgans Auguste’ wurde ein großer Erfolg, war für mich aber nicht nur Spaß. Die Dreharbeiten waren für ein Kind durchaus anstrengend. Ich meine nicht nur die Hundekälte am Set auf dem Dresdener Striezelmarkt. Mir fehlte in dieser Zeit auch der Austausch mit Gleichaltrigen“, sagt die Schauspielerin, die bereits 1986 in einer Hauptrolle in „Der Elterntauschladen“ zu sehen war.

Schon mit 18 Jahren stand sie auf der Bühne des Deutschen Theaters, spielte später erfolgreich am Berliner Ensemble und an den Hamburger Kammerspielen. An der Hochschule für Schauspielkunst „Ernst Busch“ Berlin wurde die mehrfach ausgezeichnete und prämierte Stefanie Stappenbeck einst abgelehnt Das hat sich inzwischen deutlich geändert.