Benefizspiel für Erdbebenopfer in Türkei: Hertha zu Gast

Fußball-Bundesligist Hertha BSC wird in der Länderspielpause am 24. März zu einem Benefizspiel für die Erdbebenopfer in der Türkei beim Regionalligisten Berliner AK zu Gast sein. Alle Einnahmen der Partie werden zugunsten der Erdbebenopfer'gespendet, wie Hertha am Freitag mitteilte. Der Großteil der Erlöse fließe in die Errichtung eines Container-Dorfes in der Erdbebenregion Türkoğlu/Kahramanmaraş. Das Spiel soll um 18.00 Uhr im Poststadion angepfiffen werden.