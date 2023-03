Mitgliederrekord beim Landessportbund Brandenburg

Der Landessportbund hat nach einem moderaten Rückgang in der Corona-Pandemie im Jahr 2022 einen Mitgliederrekord verzeichnet. Zum Stichtag am 1. Januar 2023 seien 361.829 Brandenburgerinnen und Brandenburger Mitglied in einem der 2969 Sportvereine des Landes gewesen, wie der LSB am Freitag mitteilte. Das seien mehr als je zuvor in der mehr als 30-jährigen Geschichte des LSB. Insgesamt verzeichneten die Vereine demnach ein Plus von 16 610 Sportlerinnen und Sportlern im Vergleich zum Vorjahr. „Dieses Plus basiert auf dem unermüdlichen Engagement der zumeist Ehrenamtlichen in unseren Vereinen“, sagte LSB-Präsident Wolfgang Neubert.