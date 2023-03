Deutsche Bahn: Berlin-Hannover - Massive Änderungen im Fernverkehr

Berlin. Fahrgäste der Deutschen Bahn müssen im Fernverkehr auf vielen Linien ab und nach Berlin mit deutlich längeren Fahrzeiten rechnen. Wie die Bahn am Freitag mitteilte, werden auf der Strecke zwischen Berlin und Hannover Weichen erneuert und auf mehr als 30 Kilometern die Schienen gewechselt. Die erste Bauphase, die Fernverkehrsverbindungen Richtung Berlin betrifft, startet am 1. April und dauert bis zum 5. Mai. Vom 6. Mai bis 1. Juli folgen Bauarbeiten mit Auswirkungen auf die Gegenrichtung.

Deutsche Bahn: Bauarbeiten auf der Strecke Berlin-Hannover - Anpassungen im Überblick

Betroffen von den Fahrplananpassungen sind vor allem folgende Verbindungen:

Linie Anpassung ICE-Linie

Köln-Berlin Umleitung über

Magdeburg ICE-Linie

Frankfurt-Berlin Umleitung über

Magdeburg IC-Linie

Amsterdam-Berlin Umleitung über

Magdeburg ICE-Sprinter

Berlin-Köln entfällt ICE-Linie

Stralsund-Berlin-Köln eingeschränkter

Verkehr

Die Züge aus Köln, Frankfurt und Amsterdam werden in Richtung Berlin über Magdeburg (mit Halt) umgeleitet. Bis zu 60 Minuten längere Fahrzeiten müssen eingeplant werden. Die Halte in Wolfsburg, Stendal und Spandau entfallen. Die Züge von Berlin in Richtung Hannover und in Richtung Göttingen verkehren in der ersten Bauphase weitgehend ohne Einschränkungen.

Zwischen Hannover und Stendal richtet die Bahn einen Pendelverkehr mit Halt in Wolfsburg ein. In Stendal besteht Anschluss an RE-Züge von und nach Berlin. Die ICE-Sprinter Berlin–Köln–Bonn entfallen während der Modernisierungsarbeiten in beiden Richtungen. Die ICE-Züge der Linie Stralsund–Berlin–Hannover–Köln verkehren eingeschränkt nur auf den Abschnitten Stralsund–Berlin Südkreuz sowie Hannover–Köln.

Die Deutsche Bahn empfiehlt allen Reisenden, sich vorab in den Auskunfts- und Buchungssystemen der Bahn zu informieren. Die angepassten Fahrpläne für die erste Bauphase (bis 5. Mai) sind dort verfügbar.

Hannover-Berlin: Deutsche Bahn erneuert Gleis- und Weichenanlagen

Die rund 256 Kilometer lange Schnellfahrstrecke Hannover–Berlin ging 1998 in Betrieb. Züge fahren hier 250 km/h. Für den sicheren und verlässlichen Bahnverkehr auf der viel genutzten Ost-West-Verbindung ist eine ständige Instandhaltung erforderlich, teilte die Bahn nun mit. Nachdem das Unternehmen bereits in den vergangenen Jahren Teile der Gleis- und Weichenanlagen zwischen Nennhausen und Wustermark erneuert hat, ist dies in diesem Frühjahr für den Abschnitt Wustermark–Bamme vorgesehen.



In Berlin modernisiert die Bahn im Mai und Juni zudem die feste Fahrbahn der Berliner Stadtbahn. Vom 11. Mai bis zum 25. Mai sowie vom 9. Juni bis zum 1. Juli ist der Fern- und Regionalverkehr zwischen Berlin Hauptbahnhof und Berlin Ostbahnhof unterbrochen. Die Berliner Fernbahnhöfe werden währenddessen von allen Fernverkehrszügen weiterhin erreicht, teilweise kommt es jedoch zu abweichenden Fahrtverläufen und Anfangs-/Endbahnhöfen.

( bee )