Frau stürzt von Balkon: Verdacht auf versuchten Totschlag

Berlin (dpa/bb). Eine 30-jährige Frau ist in Berlin-Johannisthal mutmaßlich von ihrem Lebensgefährten vom Balkon gestoßen und schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, alarmierte ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Nacht auf Freitag die Polizei, weil er die Hilferufe einer Frau hörte. Beim Eintreffen der Beamten lag die 30-Jährige demnach schwer verletzt vor dem Wohnhaus.

Sie war den Angaben zufolge ansprechbar und gab an, dass ihr 29 Jahre alter Lebensgefährte sie von einem Balkon im zweiten Stock gestoßen habe. Die Frau wurde von Rettungskräften zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei erklärte. Der mutmaßliche Täter wurde in der Nähe festgenommen. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts eines versuchten Totschlags.

