Musikschule City West feiert 100. Jubiläum mit Konzerten

Berlin. Die Musikschule City West in Charlottenburg-Wilmersdorf ist die älteste und größte Musikschule Berlins. In diesem Jahr feiert sie ihren 100. Geburtstag. Im Rahmen dieses Jubiläums finden im Jahr 2023 eine Reihe von großen Veranstaltungen statt. Am Sonntag, 12. März um 14.30 Uhr steht das traditionelle Jahreskonzert der Musikschule in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche an.

Das Programm verspricht einen Querschnitt der Ensemblearbeit der Musikschule. Zu hören sein werden das Jazzensemble „Black Cat“, das Brasil Ensemble Berlin, ein großes Zupfensemble sowie das Blasorchester „Wind-Or-Jester“. Der Eintritt zum Konzert ist für alle frei und eine Voranmeldung ist nicht notwendig.

Es ist nicht die erste Veranstaltung im Jubiläumsjahr. So spielten im Januar 114 Cellistinnen und Cellisten im Alter von fünf bis 80 Jahren in der Gedächtniskirche ein Jubiläumskonzert mit dem Titel „100 Celli für 100 Jahre Musikschule City West“, um die lange und bewegte Geschichte der Musikschule zu würdigen.

Erste staatliche Musikschule Berlins wird 1923 gegründet

Wir schreiben das Jahr 1923 als die Jugendmusikschule Charlottenburg an der staatlichen Akademie für Kirchen- und Schulmusik als erste staatliche Musikschule Berlins gegründet wird. Leo Kestenberg, der in der Weimarer Republik Referent im preußischen Kulturministerium war, reformiert das Schul- und Privatmusikwesen in Berlin grundlegend und beauftragt den Musikpädagogen Fritz Jöde mit der Gründung der Jugendmusikschule Charlottenburg. Bis heute führt sie ihren Bildungsauftrag fort.

„Die Musikschule ist in den letzten 100 Jahren mit ihren vielfältigen Unterrichtsangeboten, Chören und Orchestern zum Mitsingen und Mitspielen und kieznahen Veranstaltungen, eine wichtige Bildungs- und Kultureinrichtung für die Bürgerinnen und Bürger unseres Bezirkes geworden“, sagt Heike Schmitt-Schmelz, stellvertretende Bezirksbürgermeisterin und Bildungsstadträtin von Charlottenburg-Wilmersdorf.

Leiter der Musikschule City West würdigt Engagement der Ausbilder

Zurzeit werden nach eigenen Angaben mehr als 5000 Schülerinnen und Schüler von 300 Lehrkräften an der Musikschule unterrichtet, die heute ihre Geschäftsstelle im Rathaus Schmargendorf unterhält sowie Unterrichtsstätten in der Platanenallee in Charlottenburg und der Prinzregentenstraße in Wilmersdorf hat.

Der Leiter der Musikschule Josef Holzhauser will sich vor allem bei seiner Lehrkräften bedanken. „Die Lehrkräfte sind der entscheidende Faktor für Qualität und Erfolg einer Musikschule. Sie entzünden den Funken, der bei den Schülerinnen und Schüler die Leidenschaft für die Musik weckt“, sagt Holzhauser.

Musikschüler zeigen in Bibliotheken in Charlottenburg und Wilmersdorf ihr Können

Zudem präsentiert die Musikschule City West am Wochenende auch diverse Konzerte in Charlottenburger und Wilmersdorfer Bibliotheken im Rahmen des „Netzwerkes der Wärme“. Am Samstag, 11. März um 12 Uhr spielen junge Musikerinnen und Musiker von „Nachts am Alex“ Jazz in der Ingeborg-Bachmann-Bibliothek. Um 17 Uhr wird in der Heinrich-Schulz-Bibliothek Mozarts Idomeneo in einer konzertanten Fassung. Ebenfalls um 17 Uhr spielt das Saxophon Quartett Quadrofon in der Dietrich-Bonhoeffer-Bibliothek.

Am Sonntag, 12. März gibt es jeweils um 12 Uhr gleich vier Konzerte. Musik-Comedy von Anja Sonntag und Stefan Gocht läuft in der Heinrich-Schulz-Bibliothek. Das Max Doehlemann Trio spielt in der Dietrich-Bonhoeffer-Bibliothek. Tim Sund electrified spielen electric jazz-fusion in der Ingeborg-Bachmann-Bibliothek. „Das Elend der Liebe” widmet sich musikalischen, künstlerischen und philosophischen Betrachtungen über die Liebe in der Stadtteilbibliothek Halemweg.

