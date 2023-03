Drohanrufe zu angeblichen Klimakleber-Aktionen

Nach Drohanrufen mit angekündigten angeblichen Aktionen von Klimaaktivisten ermittelt die Polizei in zwei Städten im Norden Brandenburgs wegen versuchter Nötigung. Ein Unbekannter habe am Mittwoch in Wittenberge (Prignitz) einem Supermarkt im Stadtgebiet angedroht, dass sich Klimaaktivisten auf dem Parkplatz festkleben würden, wenn nicht eine Spende an eine Klimaschutzinitiative geleistet werde. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. In Neuruppin (Ostprignitz-Ruppin) habe eine Tankstelle einen solchen Anruf erhalten. Den Angaben zufolge kündigte ein Unbekannter auch dort eine Klimakleber-Aktion an. Aktivisten wollten sich auf dem Gelände ankleben, habe er gesagt, ohne aber eine Geldforderung auszusprechen.