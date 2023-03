Polizist mit Messer angegriffen

Ein Einsatzfahrzeug der Polizei steht am Straßenrand.

Zwei Männer haben einen Polizisten mit einem Messer attackiert. Zuvor versuchten die 27 und 29 Jahre alten Männer im Hansaviertel in Berlin mehrfach, die Haustüren von Wohnhäusern zu öffnen. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Als zwei Polizisten die Männer in der Nacht konfrontierten, habe der 29-Jährige flüchten wollen. Den 27-Jährigen hielt einer der Polizisten fest. Dabei sei dem Mann ein Messer aus der Tasche gefallen.