Wiedersehen mit Saint-Gilloise: Fischer will überraschen

Der 1. FC Union Berlin setzt nach den Offensivproblemen der letzten Wochen im Achtelfinale der Europa League gegen Royale Union Saint-Gilloise auf mehr Genauigkeit und Überraschungseffekte. „Natürlich haben wir versucht, das eine oder andere zu machen, was sie überraschen könnte, logisch“, sagte Trainer Urs Fischer vor der Partie gegen den belgischen Fußball-Spitzenclub am Donnerstagabend (18.45 Uhr/RTL+) im Stadion An der Alten Försterei. Beide Teams trafen bereits in der Vorrunde aufeinander, jede Mannschaft gewann je ein Spiel.