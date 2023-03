Frauentag: Berlin protestiert gegen traditionelles Frauenbild

Zum Internationalen Frauentag gibt es in Berlin zahlreiche Demonstrationen. Gekämpft wird für Frauenrechte in Deutschland und weltweit.

Berlin. Zum Internationalen Frauentag gibt es in Berlin zahlreiche Demonstrationen und Veranstaltungen. Am Mittag kamen im Invalidenpark in Mitte mehrere Hundert Menschen zusammen, um für Geschlechtergerechtigkeit zu demonstrieren.

Frauentag in Berlin - die Demonstrationen im Überblick

Der Protest steht unter dem Motto „Gewerkschaftliche Demonstration zum internationalen Frauen*- kampftag“. Aufgerufen haben die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) sowie die Vereinigte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi).

„Wenn wir Frauen die Arbeit niederlegen, steht die Welt still“, sagte eine Verdi-Vertreterin bei der Auftaktkundgebung. Vor dem Hintergrund struktureller Diskriminierung von Frauen gelte es, feministische und gewerkschaftliche Kämpfe zu verbinden. Aktuell würden konservative Frauenbilder wiederstarken. Frauen würde etwa das Recht auf Schwangerschaftsabbrüche abgesprochen. Zudem gebe es die Tendenz, Frauen wieder auf ihre traditionelle Mutterrolle festlegen zu wollen.

Frauentag in Berlin: Mütter sind "wütend und müde"

Frauentags-Demo in Berlin: Dörte Lerp sagt, sie sei "wütend und müde".

Foto: Philipp Siebert

Der Zug setzte sich um kurz nach 14 Uhr zunächst in Richtung der Charité in Bewegung. Nach zwei Jahren Corona mit zwei kleinen Kindern zu Hause sei sie „wütend und müde“, sagt Dörte Lerp. „Wütend vor allem darüber, dass Eltern und insbesondere Mütter während dieser Zeit mit ihren Problemen allein gelassen wurden“, so die 46-Jährige. „Aber auch darüber, dass wir nach 150 Jahren Frauenbewegung immer noch dieselben Forderungen erheben müssen: gleiche Bezahlung, das Recht auf körperliche Selbstbestimmung und der Schutz vor Gewalt und Übergriffen.“

Wichtig seien aktuell vor allem soziale Aspekte und der Schutz der Ärmsten, oft Frauen, sagt Lerp. Es brauche etwa einen besseren Schutz vor Altersarmut, Kitaplätze und mehr Frauenhäuser. „Feminismus ist Gleichstellung, und davon profitieren letztlich nicht nur Frauen“, so die Historikerin.

Internationaler Frauentag - mehr zum Thema:

Frauentag: Giffey beschwört Solidarität mit Frauen im Iran und in der Ukraine

Eine andere Demonstrantin macht sich Sorgen um die Frauenrechte weltweit. Seit der Machtergreifung der Taliban in Afghanistan im Sommer 2021 würden dort Frauen wieder systematisch unterdrückt und ihnen zentrale Rechte abgesprochen, sagt Natalie. "Auch bei uns braucht es Plattformen, wo ihre Stimmen gehört werden. Wir müssen verstehen, wo die Probleme in Afghanistan herkommen und dass sie nicht kultureller Natur sind“, so die 25-Jährige weiter. Der Westen spiele dabei eine zentrale Rolle.

Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) hatte sich am Morgen auf Twitter zum Internationalen Frauentag geäußert. „Frauen als Vorkämpferinnen in den Freiheitsbewegungen dieser Welt sind Vorbilder", schrieb sie. "Ich denke heute besonders an die Frauen im Iran und in der Ukraine. Ihnen gilt unsere tief empfundene Solidarität."

Die Regierende Bürgermeisterin @FranziskaGiffey zum Internationalen #Frauentag: „Frauen als Vorkämpferinnen in den Freiheitsbewegungen dieser Welt sind Vorbilder. Ich denke heute besonders an die Frauen im Iran und in der Ukraine. Ihnen gilt unsere tief empfundene Solidarität." pic.twitter.com/zdpSSQysna — Senatskanzlei Berlin (@RegBerlin) March 8, 2023

