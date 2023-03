Unfall an Ampelübergang: Zehnjähriger muss ins Krankenhaus

Ein zehnjähriger Junge ist bei einem Unfall an einem Ampelübergang im Berliner Norden verletzt worden. Das Kind wurde am Dienstagabend auf der Karower Chaussee im Stadtteil Buch von einem Auto erfasst, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der Junge sei mit Schmerzen an der Hüfte ins Krankenhaus gebracht worden. Nach ersten Ermittlungen soll ein 79-Jähriger mit seinem Fahrzeug an einer roten Ampel gehalten haben. „Als diese auf Grün schaltete, fuhr der Senior los und traf, trotz sofort eingeleiteter Bremsung, einen zehnjährigen Jungen“, heißt es in der Mitteilung der Polizei. Nach bisherigem Kenntnisstand der Ermittler soll der Junge mit einem anderen Kind die rote Fußgängerampel überquert haben, um einen Bus auf der anderen Straßenseite zu bekommen.