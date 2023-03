Fünf überraschende Reisetrends auf der ITB

Berlin. Weiße Sandstrände, beeindruckende Naturspektakel oder eindrucksvolle Städte: In jedem Jahr gibt es neue Reisetrends- und ziele, die den perfekten Traumurlaub versprechen. Die Internationale Tourismusbörse (ITB) in Berlin war normalerweise eine Anlaufstelle, um sich auch als Privatperson über solche Reisehighlights, ferne Länder und die Tourismusbranche zu informieren. Doch in diesem Jahr heißt es „Business only“: Die Messe steht lediglich „Tourismusfachleuten und wichtigen Akteuren der globalen Reiseindustrie“ offen.

Reisetipps vom Profi können Privatpersonen sich in diesem Jahr also keine holen, doch Trends und Highlights gibt es natürlich genauso wie sonst auch. Die Berliner Morgenpost hat deswegen einige der überraschendsten Reisetrends und geheime Reiseziele der ITB zusammengefasst.

1. Mit dem Zug durch Schottland

Flüge zu Schnäppchenpreisen haben in den letzten Jahrzehnten dafür gesorgt, dass Urlaub mit dem Zug aus der Mode gekommen ist. Doch nun genießt der Zug ein Comeback, wie Judith Wollner von Rail Europe auf der ITB weiß. Ein absolutes Highlight für eine Rundreise mit dem Zug sei momentan das Land der karierten Röcke und zotteligen Kühe. „In Schottland erwarten einen nicht nur glitzernde Seen und atemberaubende Wälder, sondern man kann mit dem Zug zum Beispiel auch die Strecke des Hogwarts-Express aus Harry Potter zwischen Fort William und Mallaig entlangfahren“, sagt sie.

Schöne Aussichten: Auf der Eisenbahnreise kommt man auch am Loch Eilt vorbei. Der See erlangte durch Harry Potter weltweite Bekanntheit.

Allgemein gebe es verschiedenste Routen, auf denen sich das Land mit dem Zug hervorragend erkunden lasse. Travelling Scottland bietet zum Beispiel eine Rundreise über Edinburgh, Pitlochry, Inverness, Fort William und Glasgow an. Die 9-tägige Reise kostet pro Person rund 1.400 Euro und beinhaltet Übernachtungen in 3-4 Sterne-Unterkünften, tägliches Frühstück sowie einige Tagesausflüge.

2. Wanderurlaub im Saarland

Das Saarland ist vielleicht nicht unbedingt die erste Destination, an die man bei dem Stichwort „Wanderurlaub“ denkt. Doch das ursprüngliche Braunkohleabbaugebiet ist, wie Stephanie Kaiser von der Tourismuszentrale Saarland erklärt, „grüner als man denkt“ und gewinnt als Reiseziel an Popularität. Das Saarland sei zwar noch eine relativ junge und unentdeckte Reisedestination, überzeuge aber nicht nur mit seiner deutsch-französischen Küche, sondern auch mit himmlischen Wanderwegen, grünen Tälern und traumhaften Aussichten.

„Richtig cool auch für junge Leute sind zum Beispiel unsere ganz neuen Cloefhänger“, so Kaiser. Cloefhänger sind Zelte, die hoch oben in den Bäumen hängen und als Übernachtungsstätte dienen. „Die sind etwas ganz besonderes und machen den Urlaub im Saarland einzigartig“. Eine Nacht in einem Cloefhänger kostet um die 100 Euro.

3. Kulturelle Festivals in Silistra erleben

Die bulgarische Stadt Silistra ist vielen Menschen vermutlich kein Begriff. Völlig zu Unrecht, meint Viliyana Nedelcheva, die aus der Gemeinde kommt. „Die Stadt liegt im Nordosten Bulgariens, am rechten Ufer der Donau und hat in ihrem Biosphärenpark Srebarna die malerische und fabelhafte Schönheit eines Naturparadieses zu bieten“, erzählt sie. Der Park sei vor allem bekannt dafür, dass man in ihm einzigartige und vielfältige Arten von Wasservögeln beobachten kann, die sich auf dem Weg von Europa nach Afrika befinden.

Der Srebarna-See ist für seine zahlreichen Vogelarten bekannt ist, die in dem bulgarischen Naturparadies einen Zwischenstopp auf dem Weg nach Afrika einlegen.

Darüber hinaus gebe es in Silistra das ganze Jahr über lohnenswerte, bunte Festivals wie ein internationales Tanzfestival. „Die Stadt ist unheimlich vielfältig, liegt aber weit ab von den großen Städten Bulgariens und gilt deswegen als Geheimtipp“, so Nedelcheva. Eine Nacht in einem Vier-Sterne Hotel gibt es daher auch schon ab 35 Euro.

4. Weingebiete in Uruguay erkunden

Doch für einen Urlaub in diesem Jahr bieten sich nicht nur europäische und deutsche Länder an. Auf der ITB gibt es auch Geheimtipps für Menschen, die es weiter wegzieht: „Uruguay wird oft irgendwie nicht so wichtig wahrgenommen. Dabei steht es seinen Nachbarländern in nichts nach“, behauptet Diana Spehn von South American Tours. Das südamerikanische Land überzeuge vor allem mit seinen beeindruckenden Weingebieten und seiner Hauptstadt Montevideo. „Aber auch die anderen Städte sind wahnsinnig schön und vor allem grün“, sagt Spehn.

Und trotzdem gebe es in Uruguay verhältnismäßig wenig Touristen, was das Land zu einem Top-Reiseziel für Menschen mit Fernweh mache. 14 Tage lang kann man über South American Tours zum Beispiel die Uruguay Pur Rundreise machen, bei der man die unberührte Natur Uruguays und seine kolonialen Städte kennengelernt. Konkrete Preise erhält man auf Anfrage bei der Reiseagentur.

5. Abenteuerurlaub im zweitgrößten Canyon der Welt

Wer in Afrika auf unbekannten Wegen und eigener Faust Abenteuer erleben möchte, ist im Ai/Ais-Richtersveld Transfrontier Park genau richtig. In dem länderübergreifenden Nationalpark zwischen Namibia und Südafrika befindet sich der zweitgrößte Canyon der Welt, der Fish River Canyon. „Dadurch gibt es in dem Park neben einer atemberaubenden Landschaft auch eine unheimlich diverse Artenvielfalt bei den Tieren“, erzählt Nick Tucker von Boundless Southern Africa.

Am besten auf eigene Faust mit einem Geländewagen zu entdecken: Der Fish River Canyon in Namibia.

Inzwischen würden langsam mehr und mehr Menschen die Attraktivität des Parkes entdecken, aber verhältnismäßig sei es dort trotzdem noch sehr günstig. „Am besten lässt sich der Park auf eigene Faust mit einem gemieteten Geländewagen erkunden, denn der Park ist irgendwo im nirgendwo. Aber genau das macht ihn ja aus“.

