Woidke bei ArcelorMittal und Papierfabrik

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) besucht an diesem Mittwoch zwei Unternehmen in Eisenhüttenstadt (Oder-Spree). In der Papierfabrik der Progroup AG und im Stahlwerk von ArcelorMittal will er mit den Geschäftsführungen und Vertretern der Beschäftigten sprechen.