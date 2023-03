Staatsballett Berlin hält an Goecke-Produktion fest

Das Staatsballett Berlin hält auch nach der Hundekot-Attacke von Marco Goecke auf eine Journalistin an einer Produktion des ehemaligen Ballettdirektors des Staatstheaters Hannover fest. Der Übergriff auf die Tanzkritikerin Wiebke Hüster sei „in seiner Gänze vollkommen inakzeptabel und nicht zu tolerieren“, hieß es am Dienstag in einer Stellungnahme. „Gleichzeitig schätzt das Staatsballett das künstlerische Werk dieses Ausnahmekünstlers und blickt auf eine fruchtbare und respektvolle Zusammenarbeit in der Vergangenheit zurück.“