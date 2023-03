Frauentag Ausstellung zeigt Frauen in früher Kunst

Mit dem Frauentag eröffnet in Berlin eine Ausstellung zur Rolle von Künstlerinnen in einer von Künstlern wie Michelangelo, Raffael oder da Vinci beherrschten Zeit. Für „Muse oder Macherin? Frauen in der italienischen Kunstwelt 1400-1800“ präsentiert das Kupferstichkabinett der staatlichen Museen rund 90 Arbeiten bis zum 4 Juni.