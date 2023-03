Gericht prüft Klage gegen „Begegnungszone“ in Kreuzberg

Die Verkehrsveränderungen in der Bergmannstraße in Berlin-Kreuzberg beschäftigen erneut das Berliner Verwaltungsgericht. Für nächsten Dienstag (9.30 Uhr) ist eine mündliche Verhandlung zur Rechtmäßigkeit der Umgestaltung der Straße zur „Begegnungszone“ geplant, wie eine Sprecherin am Dienstag mitteilte. Das Bezirksamt hatte im Juli 2021 dafür Verkehrsveränderungen angeordnet. Dazu gehören etwa die Einrichtung einer Einbahnstraße in Richtung Zossener Straße und eines Zweirichtungsradwegs sowie ein Tempolimit von Tempo 10. Dagegen wehrt sich der Kläger.