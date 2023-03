Wasserrohrbruch in Treptow-Köpenick: Feuerwehr kappt Ampel

Nach einem Wasserrohrbruch unter einer Ampel in Johannisthal (Treptow-Köpenick) hat die Berliner Feuerwehr einen Teil der Ampel abgenommen. Durch den Schaden sprudelte an der Kreuzung Sterndamm/Königsheideweg am Montagabend Wasser auf die Straße und gefährdete damit die Stabilität der Ampel, wie ein Sprecher der Feuerwehr am Dienstag mitteilte. Zunächst sei deshalb der Strom am Mast abgeschaltet worden. Rund 25 Einsatzkräfte und ein Kran waren demnach für rund zweieinhalb Stunden vor Ort. Zuvor hatte die „B.Z.“ berichtet.