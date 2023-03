Zalando will nach Einbruch Profitabilität steigern

Der Online-Modehändler Zalando will nach einem Gewinneinbruch im vergangenen Jahr die Profitabilität wieder deutlich verbessern. So soll das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) auf 280 Millionen bis 350 Millionen Euro steigen, wie das Unternehmen am Dienstag in Berlin mitteilte. Stützen soll dabei auch ein Sparprogramm, das das Unternehmen im Februar aufgelegt hat und das unter anderem den Abbau hunderter Stellen vorsieht.