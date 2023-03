Wetter in Berlin: Winterlicher Dienstag - Warnung vor Windböen

Frühling? Davon ist in Berlin im März noch nicht viel zu sehen. Das ist die Vorhersage für heute und die kommenden Tage.

In Berlin liegt etwas Schnee. (Archivbild)

Wetterbericht Wetter in Berlin: Winterlicher Tag - Warnung vor Windböen

Potsdam. Der Dienstag startet winterlich in Berlin und Brandenburg. Es wird frostig und glatt, mancherorts gibt es Schnee oder Schneeregen, teilte der Deutsche Wetterdienst am Dienstag mit. Die Berliner Stadtreinigung (BSR) warnte vor Glättefahr durch gefrierende Nässe oder Schneematsch am Morgen. "Der Winterdienst streut präventiv wichtige Fahrbahnen und Radfahrstreifen", hieß es auf Twitter.

Im Verlauf des Tages wird es im Norden allmählicher trockener, im Süden bleibt es regnerisch. Die Temperaturen liegen zwischen vier und sieben Grad. Es weht ein frischer Wind aus Südwesten, teils böig. Der Wetterdienst gab eine Warnung vor Windböen aus. Diese gilt von 9 Uhr bis 16 Uhr. In dieser Zeit treten Windböen mit Geschwindigkeiten zwischen 50 km/h und 60 km/h auf. Eine aktuelle Warnkarte des Wetterdienstes sehen Sie hier.

Wetter in Berlin: Vorhersage für Mittwoch und Donnerstag

In der Nacht zum Mittwoch wird es wolkig. Südlich von Berlin kann es rund fünf Zentimeter Neuschnee geben. Die Temperaturen fallen auf null bis minus drei Grad. Am Mittwoch bedecken Wolken den Himmel. Neben kurzen Schauern bleibt es größtenteils trocken, bei Höchstwerten um vier Grad.

In der Nacht zum Donnerstag kann es im Süden Schneeschauer geben, bei Tiefsttemperaturen von minus ein bis minus vier Grad. Am Donnerstag wird es wechselnd bis stark bewölkt und überwiegend trocken. Die Höchstwerte liegen zwischen drei und fünf Grad.